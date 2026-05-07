S&PGR bestätigt Bonitätsnote der USA mit AA+ - Ausblick stabil

DOW JONES--Die Ratingagentur Standard & Poor's Global Ratings (S&PGR) stuft die Bonität der USA unverändert mit der Note AA+ ein. Der Ausblick sei nach wie vor stabil, teilte S&PGR am Freitagabend mit. Das bedeutet, dass vorerst keine Hoch- aber auch keine Abstufung zu erwarten ist.

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Ihre Einschätzung basiere auf der Erwartung, dass die US-Wirtschaft ihr solides Wachstum fortsetzen werde, so die Analysten. Sie erwarten nach wie vor eine weiterhin glaubwürdige und effektive Geldpolitik , gleichzeitig aber auch ein hohes, wenn auch nicht steigendes, Haushaltsdefizit und in der Folge einen Anstieg der Nettostaatsverschuldung.

Das Rating AA+ ist bei S&PGR die zweitbeste Note. Sie steht für ein sehr geringes Ausfallrisiko, aber nicht für eine extrem sichere Anlage, die mit AAA benotet würde. Diese Bestnote hat S&PGR den USA im August 2011 wegen der hohen Staatsverschuldung entzogen.

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June 26, 2026 16:32 ET (20:32 GMT)