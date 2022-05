S&T Aktie News: S&T tendiert am Montagnachmittag fester

Aktien in diesem Artikel S&T 16,22 EUR

-0,49% Charts

News

Analysen

Um 16:22 Uhr stieg die S&T-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,0 Prozent auf 16,36 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die S&T-Aktie bei 16,47 EUR. Bei 16,05 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten S&T-Aktien beläuft sich auf 59.324 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (23,94 EUR) erklomm das Papier am 24.09.2021. Mit einem Zuwachs von 31,66 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 08.03.2022 auf bis zu 11,22 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 45,81 Prozent würde die S&T-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die S&T-Aktie bei 27,50 EUR.

Am 21.03.2022 lud S&T zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2021 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,28 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,37 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2,37 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 418,20 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 428,10 EUR ausgewiesen.

S&T dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2022 voraussichtlich am 05.05.2022 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2023-Bilanz auf den 05.05.2023.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass S&T ein EPS in Höhe von 1,34 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur S&T-Aktie

Dividendenrenditen der TecDAX-Aktien: Hier kommen Anleger auf ihre Kosten

Ausschüttungen der TecDAX-Aktien: Diese Dividenden will die deutsche Tech-Elite zahlen

Analysten sehen bei S&T-Aktie Potenzial

Ausgewählte Hebelprodukte auf S&T Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf S&T Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf S&T

Bildquellen: S&T