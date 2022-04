S&T Aktie News: S&T am Nachmittag mit Kursplus

Werbung

Heute im Fokus

Ukraine-Krieg im Ticker: DAX schließt tief in der Verlustzone -- USA verhängen neue Sanktionen gegen Russland -- Tilray mit profitablem Quartal -- thyssenkrupp, LPKF, Fraport, GAZPROM im Fokus

Gaslieferungen aus Russland: Ungarn will in Rubel bezahlen. Russland bedient seine Auslandsschulden erstmals nur in Rubel statt in US-Dollar. Porsche erwirbt Anteil an HIF Global für eFuels. Alphabet, Facebook, Amazon und Co. müssen womöglich EU-Kontroll-Gebühren bezahlen. Verbraucherzentrale NRW klagt gegen Google. Warnstreik bei Tochter von Lufthansa Cargo.