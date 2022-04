S&T Aktie News: S&T am Nachmittag mit Abschlägen

Aktien in diesem Artikel S&T 16,01 EUR

Um 16:22 Uhr ging es für die S&T-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 3,1 Prozent auf 15,82 EUR. Die S&T-Aktie gab in der Spitze bis auf 15,82 EUR nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 16,40 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 150.954 S&T-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 24,20 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (29.04.2021). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 34,63 Prozent über dem aktuellen Kurs der S&T-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 08.03.2022 auf bis zu 11,22 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 41,00 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 27,50 EUR je S&T-Aktie aus.

Am 21.03.2022 äußerte sich S&T zu den Kennzahlen des am 31.12.2021 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,28 EUR. Im letzten Jahr hatte S&T einen Gewinn von 0,37 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 428,10 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 2,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 418,20 EUR in den Büchern standen.

Mit der Q1 2022-Bilanzvorlage von S&T wird am 05.05.2022 gerechnet. Die Veröffentlichung der S&T-Ergebnisse für Q1 2023 erwarten Experten am 05.05.2023.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem S&T-Gewinn in Höhe von 1,36 EUR je Aktie aus.

