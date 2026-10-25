Saab (B) Un: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
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Saab (B) Un äußerte sich am 23.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,13 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,090 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz wurde auf 2,13 Milliarden USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,67 Milliarden USD umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.net
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