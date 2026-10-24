Saab Registered B mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
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Saab Registered B präsentierte am 23.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
Das EPS wurde auf 2,58 SEK beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Saab Registered B 1,78 SEK je Aktie verdient.
Umsatzseitig wurden 20,55 Milliarden SEK vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Saab Registered B 15,87 Milliarden SEK umgesetzt.
Redaktion finanzen.net
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