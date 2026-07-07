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Saab Registered B verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

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Saab AB Registered Shs -B-
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Saab Registered B hat am 17.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Saab Registered B hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3,98 SEK je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,85 SEK je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 28,64 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 19,79 Milliarden SEK generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 25,45 Milliarden SEK ausgewiesen.

Die Analysten-Schätzungen für den Gewinn je Aktie im Quartal hatten bei 3,43 SEK gelegen. Umsatzseitig waren die Experten im Berichtszeitraum von 23,92 Milliarden SEK ausgegangen.

Redaktion finanzen.net

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