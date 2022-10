Saarlands Regierungschefin Rehlinger: Auch Haushalte mit Ölheizungen entlasten

SAARBRÜCKEN (dpa-AFX) - Die saarländische Ministerpräsidentin Anke Rehlinger (SPD) hat Entlastungen für Haushalte mit Ölheizungen gefordert. "Auch beim Heizöl sind die Preissteigerungen schmerzhaft, deshalb sollte Heizöl in Entlastungsmaßnahmen eingeschlossen werden", sagte die Saar-Regierungschefin dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) vor der am Donnerstag beginnenden Ministerpräsidentenkonferenz. "Das sollten die Länder gemeinsam solidarisch vorbringen." Zudem warnte sie vor einem wirtschaftlichen Kollaps der Kliniken und forderte vom Bund "konkrete Antworten auf die Lage der Krankenhäuser". Viele seien an der wirtschaftlichen Belastungsgrenze./mrr/DP/ngu