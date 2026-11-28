Sable Resources: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
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Sable Resources lud am 26.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,10 CAD. Im Vorjahresquartal hatten 0,100 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.
Redaktion Finanzen.net
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