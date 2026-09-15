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Sabotage legt Bahnverkehr in Teilen der Niederlande lahm

AMSTERDAM (dpa-AFX) - Der Zugverkehr in weiten Teilen der zentralen und nördlichen Niederlande ist am Morgen durch Sabotage an den Gleisanlagen zum Erliegen gebracht worden. Nach Angaben des Netzbetreibers ProRail legten bislang unbekannte Täter auf verschiedenen Streckenabschnitten Rohre über die Gleise.

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Es sei klar, dass die Rohre "dort vorsätzlich abgelegt" wurden, sagte eine Sprecherin von ProRail der niederländischen Nachrichtenagentur ANP. Dadurch habe das Computersystem der Bahn Signale bekommen, wonach die Gleise an den betroffenen Stellen belegt und nicht befahrbar seien.

Zu möglichen Motiven für die Sabotageakte gab es zunächst keine Erkenntnisse. Die Ermittlungen liefen, hieß es bei den Behörden.

Der Zugverkehr brach am Morgen rund um Zwolle zeitweise komplett zusammen. Auch zwischen Utrecht und Gouda sowie zwischen Apeldoorn und Deventer verkehrten zunächst keine Züge. Die Probleme seien aber beherrschbar; an den betroffenen Bahnhöfen sei es "etwas voller als sonst", sagte die ProRail-Sprecherin. Die Freigabe der Strecken habe zunächst oberste Priorität./pau/DP/stw

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