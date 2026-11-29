MAGDEBURG (dpa-AFX) - Die BSW-Landtagsfraktion wird womöglich nicht vollzählig an der Wahl des Ministerpräsidenten von Sachsen-Anhalt am 8. Dezember teilnehmen. Der vor zwei Wochen zum BSW-Landesvorsitzenden gewählte John Lucas Dittrich sei wegen eines Termins verhindert, sagte ein Parteisprecher der Deutschen Presse-Agentur.

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Zuvor hatte die "Mitteldeutsche Zeitung" berichtet, dass Dittrich - der auch parlamentarischer Geschäftsführer der BSW-Fraktion ist - wegen Urlaubs bei der Sondersitzung des Magdeburger Landtags fehlen werde. Auch eine Woche später, wenn ein zweiter Wahlgang stattfinden könnte, ist er demnach verhindert. Es gehe um einen bereits im Januar organisierten Termin, hieß es vom BSW-Landesverband.

Am 8. Dezember will sich der AfD-Politiker Ulrich Siegmund zum Ministerpräsidenten des Landes wählen lassen. Er tritt in der Wahl gegen die Linken-Fraktionschefin Eva von Angern an.

Für die in den ersten beiden Wahlgängen nötige absolute Mehrheit braucht Siegmund drei Stimmen aus anderen Fraktionen. Die fünf Abgeordneten der BSW-Fraktion haben erklärt, sich bei der Abstimmung zu enthalten. Ob Landeschef Dittrich tatsächlich fehlen wird, werde die Fraktion in einer Sitzung am kommenden Dienstag entscheiden, sagte der Sprecher./mse/DP/zb