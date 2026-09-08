DAX 25.977 -0,1%ESt50 6.409 +0,1%MSCI World 4.995 +0,2%Top 10 Crypto 10,14 -1,0%Nas 26.393 -0,4%Bitcoin 66.904 -1,6%Euro 1,1622 -0,0%Öl 98,4 +1,4%Gold 4.400 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Sachsen-Anhalt: BSW will mit AfD sprechen - 'Keine Brandmauer'

MAGDEBURG (dpa-AFX) - Nach der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt hat das BSW angekündigt, auch mit der AfD über eine Zusammenarbeit zu sprechen. "Für uns existiert keine Brandmauer. Wir werden mit allen Parteien sprechen", sagte der neugewählte Fraktionschef Thomas Schulze.

Werbung

Zum Abschneiden der AfD sagte er: "Wer weit über 40 Prozent bekommt, der ist der Wahlgewinner." Er fügte an: "Dazu noch mal auch von der Fraktion hier unseren Glückwunsch, auch unseren Glückwunsch an Herrn Siegmund." Gefragt, ob er eine Koalition mit der AfD ausdrücklich ausschließe, antwortete Schulze ausweichend. Er betonte: "Die jetzige Regierungskoalition ist abgewählt worden. Das muss man auch so hinnehmen und das ist eben auch, was wir Demokratie nennen."

"Weder Abgrenzerei angebracht noch der Ruf nach Neuwahlen"

Seine Stellvertreterin Claudia Wittig sagte: "Wir gehen nicht in Koalitionsverhandlungen, wir sprechen über Projekte." Man werde mit allen Parteien über die Positionen sprechen, die man für Sachsen-Anhalt wolle. "Eines der ersten Projekte wird die Frage nach den Energiepreisen sein."

Mit dem demokratischen Ergebnis der Wahl müssten nun alle arbeiten, "ob es uns gefällt oder nicht", sagte Wittig. "Da ist also weder Abgrenzerei angebracht noch der Ruf nach Neuwahlen, der ja jetzt auch schon verschiedentlich gekommen ist."

Werbung

Das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) ist zum ersten Mal in Sachsen-Anhalt in den Landtag eingezogen. Dadurch hat die AfD keine absolute Mehrheit. Die Regierungsbildung könnte kompliziert werden.

Die vom Landesverfassungsschutz als rechtsextremistisch eingestufte AfD könnte nur dann an die Macht gelangen, wenn sie Unterstützer findet. Sollte es drei Abgeordnete aus anderen Fraktionen geben, die für AfD-Spitzenkandidat Ulrich Siegmund stimmen, könnte er schon im ersten Wahlgang zum Ministerpräsidenten gewählt werden./toz/DP/jha

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.