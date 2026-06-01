DAX25.028 +0,4%Est506.332 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto7,9200 -2,6%Nas26.376 +1,4%Bitcoin54.589 -2,5%Euro1,1475 -0,3%Öl77,47 -1,5%Gold4.226 -0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SpaceX A42D4F BMW 519000 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Infineon 623100 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Volkswagen (VW) vz. 766403 Lufthansa 823212 Micron Technology 869020 Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 Microsoft 870747 Deutsche Bank 514000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
USA-Iran-Abkommen unterzeichnet: DAX letztlich höher - über 25.000 Punkten -- Apple-CEO erwartet Preiserhöhungen -- SAP, Oracle, Microsoft, SpaceX, Nebius, Amazon, TUI, Lufthansa, VW im Fokus
Top News
Webinar mit Birger Schäfermeier: Warum gute Trader trotz der richtigen Strategie scheitern - und wie du dieses Schicksal vermeidest! Webinar mit Birger Schäfermeier: Warum gute Trader trotz der richtigen Strategie scheitern - und wie du dieses Schicksal vermeidest!
Iran-Abkommen im Fokus: DAX nach volatilem Handel letztlich höher - 25.000-Punkte-Marke übersprungen Iran-Abkommen im Fokus: DAX nach volatilem Handel letztlich höher - 25.000-Punkte-Marke übersprungen
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Sachsen-Anhalt: Ökonom Fratzscher kritisiert AfD - Sorge um Arbeitsplätze

18.06.26 17:12 Uhr

MAGDEBURG (dpa-AFX) - Der Ökonom Marcel Fratzscher hat vor den Folgen einer AfD-geführten Landesregierung in Sachsen-Anhalt gewarnt. "Die AfD hat kein schlüssiges, zielführendes wirtschaftliches Programm. Es ist purer Opportunismus und die AfD steht für eine Wirtschaftspolitik, die eine Katastrophe für die deutsche Wirtschaft bedeuten würde", sagte der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung im Dazwischen-Podcast von detektor.fm.

Besonders gefährlich findet Fratzscher die AfD-Forderung, die EU zu verlassen. Er warnte vor einem Verlust von Arbeitsplätzen. Die AfD erhielte Unterstützung von Menschen, die unter ihrer Politik am meisten leiden würden, betonte er.

Für die hohe AfD-Zustimmung macht der Ökonom auch die demokratischen Parteien und die Bundesregierung verantwortlich. "Alle demokratischen Parteien haben im Bundestagswahlkampf den Bürgerinnen und Bürgern das Blaue vom Himmel versprochen. Das waren Versprechen, die man nicht einhalten konnte, und das realisieren die Bürger jetzt. Die Bundesregierung liefert nicht."

Der Frust sei verständlich, so Fratzscher. Eine AfD-Regierung würde die Lage jedoch verschlimmern und sei keine Alternative./cki/DP/men