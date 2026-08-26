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Sachsen-Anhalts CDU-Spitzenkandidat beklagt Gegenwind aus Berlin

MAGDEBURG (dpa-AFX) - Die Politik der Bundesregierung wirkt sich nach Einschätzung von Sachsen-Anhalts CDU-Spitzenkandidat Sven Schulze negativ auf den Landtagswahlkampf seiner Partei aus. "Natürlich gibt es Gegenwind aus Berlin", sagte der Ministerpräsident im TV-Duell der MDR-Wahlarena mit AfD-Spitzenkandidat Ulrich Siegmund.

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Er habe Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) aber - anders als von Siegmund behauptet - nicht im Wahlkampf ausgeladen. Schulze und Merz sind in der Rentendiskussion unterschiedlicher Meinung. Er vertrete die Interessen der Menschen in Sachsen-Anhalt, das sei seine Aufgabe als Ministerpräsident und sei auch ganz normal, sagte Schulze.

Der neue Landtag wird am 6. September gewählt. Die AfD liegt in einer Umfrage von Infratest dimap mit 42 Prozent 20 Prozentpunkte vor der CDU./uk/DP/he

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