DAX23.804 ±-0,0%Est505.926 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,3200 -0,3%Nas22.903 +0,4%Bitcoin62.137 -0,1%Euro1,1725 ±0,0%Öl95,20 -1,3%Gold4.750 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SAP 716460 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Amazon 906866 BASF BASF11 Siemens Energy ENER6Y Microsoft 870747 Nike 866993 Allianz 840400 Deutsche Telekom 555750 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Infineon 623100 Deutsche Bank 514000 DroneShield A2DMAA
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Börsen mit uneinheitlichem Wochenschluss -- DAX geht stabil ins Wochenende -- Rüstungsaktien von Ukraine-Deal-Gerüchten gedrückt -- DroneShield, Software-Aktien, adidas, Lockheed Martin im Fokus
Top News
BVB-Aktie: Ballack spricht sich für Schlotterbeck aus BVB-Aktie: Ballack spricht sich für Schlotterbeck aus
Wie man Öl in volatilen Märkten handelt: Worauf man achten sollte und wie man sich vorbereitet Wie man Öl in volatilen Märkten handelt: Worauf man achten sollte und wie man sich vorbereitet
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Sachsen-CDU steht im Spritpreis-Streit hinter Reiche

11.04.26 16:38 Uhr

DRESDEN (dpa-AFX) - Die sächsische Union stellt sich im Koalitionsstreit im Bund um die hohen Spritpreise hinter Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU). Die Bundesregierung müsse jetzt geschlossen handeln, erklärte Generalsekretär Tom Unger. Die Vorschläge der SPD zur Entlastung seien kurzfristig gedacht, wirtschaftlich riskant und wenig zielführend.

Bundeswirtschaftsministerin Reiche hatte am Vortag SPD-Finanzminister Lars Klingbeil scharf attackiert. Der Koalitionspartner sei zuletzt damit aufgefallen, "Vorschläge zu unterbreiten, die teuer, wirkungsschwach und verfassungsrechtlich fragwürdig sind", hatte Reiche erklärt.

Klingbeil hatte eine Mobilitätsprämie oder eine zeitlich befristete Senkung der Energiesteuer vorgeschlagen. Finanziert werden solle das durch eine Übergewinnsteuer für die Energiekonzerne. Reiche plädierte dagegen für eine zeitweise Anhebung der Pendlerpauschale.

Die sächsische CDU spricht sich für eine Aussetzung der CO2-Bepreisung, steuerliche Entlastungen und eine gezielte Unterstützung für energieintensive Unternehmen aus. Es dürfe nicht länger gestritten, es müsse geliefert werden, erklärte Unger.

Die Spitzen von Union und SPD wollen am Sonntag in einem Koalitionsausschuss über mögliche Maßnahmen beraten./bz/DP/zb