DAX24.995 +1,0%Est506.268 +0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto7,5800 -4,3%Nas25.359 -0,5%Bitcoin52.604 +0,1%Euro1,1372 ±-0,0%Öl73,83 -1,4%Gold4.003 -0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SpaceX A42D4F Micron Technology 869020 Bayer BAY001 Infineon 623100 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Microsoft 870747 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Deutsche Telekom 555750 Volkswagen (VW) vz. 766403 RENK RENK73 Take Two 914508
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Erholung: DAX schließt fester -- US-Börsen uneins -- Micron: Mega-Gewinnwachstum dank KI-Boom -- Wendy's, Rheinmetall, IBM, TUI, DroneShield, QUALCOMM, Ölmarkt, Infineon, Alibaba, Take Two im Fokus
Top News
Delisting: Was passiert, wenn eine Aktie von der Börse genommen wird Delisting: Was passiert, wenn eine Aktie von der Börse genommen wird
Immobilien-Betrüger: Was man wissen muss und wie man sie erkennt Immobilien-Betrüger: Was man wissen muss und wie man sie erkennt
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Sachsens Kultusminister: Familiensplitting statt Ehegattensplitting

26.06.26 06:08 Uhr

DRESDEN (dpa-AFX) - Sachsens Kultusminister Conrad Clemens (CDU) hält eine steuerliche Entlastung von Familien und Alleinerziehenden für geboten. Das Ehegattensplitting sei kein zeitgemäßes Instrument zur Familienförderung mehr, sagte er der Deutschen Presse-Agentur in Dresden. "Das Ehegattensplitting wurde 1958 eingeführt, um Familien zu fördern. Doch heute bleibt fast die Hälfte aller Ehen kinderlos." Die Unterstützung komme nicht dort an, wo sie benötigt werde.

Familien müssen gezielter entlastet werden

"Familien müssen gezielter entlastet werden. Ich bin dafür, das Ehegattensplitting durch Familiensplitting zu ersetzen. Familiensplitting sorgt dafür, dass die finanzielle Entlastung dort ankommt, wo die Verantwortung für die nächsten Generationen getragen wird: bei Familien und Alleinerziehenden", sagte der Minister.

Clemens zufolge kommt die Anpassung des Steuermodells nicht nur den Familien zu Gute, sondern auch Alleinerziehenden, die bisher nicht von Steuervorteilen profitieren - obwohl sie finanzielle und organisatorische Lasten alleine schultern.

In Deutschland gilt bisher das Ehegattensplitting

Das Familiensplitting ist ein alternatives Steuermodell, bei dem das Einkommen einer Familie zusammengelegt und auf alle Haushaltsmitglieder aufzuteilen. Mit jedem weiteren Kind würde die Steuerlast sinken. Beim Ehegattensplitting wird das gemeinsame Einkommen von Eheleuten dagegen durch zwei geteilt. Forderung nach einer Reform der Regelung kommen auch aus anderen Parteien wie der SPD./jos/DP/zb