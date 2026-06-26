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Sachsens Minister drängt vor Chipfabrik-Eröffnung auf Tempo

28.06.26 11:45 Uhr
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DRESDEN (dpa-AFX) - Wenige Tage vor der Eröffnung der neuen Chipfabrik von Infineon in Dresden hat Sachsens Wirtschaftsminister Dirk Panter (SPD) schnellere Genehmigungsverfahren für Investitionen in die Halbleiterindustrie gefordert. Europa müsse bei den Rahmenbedingungen wettbewerbsfähiger werden, erklärte der Minister anlässlich der bevorstehenden Inbetriebnahme der sogenannten Smart Power Fab.

Kritik an langen EU-Verfahren

"Der Chips Act 2.0 ist eine Chance und ein Realitäts-Check. Wenn Sachsen in gut drei Jahren bauen kann, darf Brüssel nicht vorher eineinhalb Jahre für die Prüfung brauchen", sagte Panter. Gerade in den Schlüsselindustrien des 21. Jahrhunderts müsse die EU Genehmigungsverfahren beschleunigen, um im internationalen Wettbewerb mit den USA und asiatischen Staaten bestehen zu können.

Eröffnung am Donnerstag

Die Smart Power Fab soll am Donnerstag offiziell eröffnet werden. Nach Angaben von Infineon ist sie die größte Einzelinvestition in der Unternehmensgeschichte. Mit einem Investitionsvolumen von rund fünf Milliarden Euro soll die Produktionskapazität am Standort Dresden verdoppelt werden. Rund 1.000 neue Arbeitsplätze sollen entstehen.

Minister sieht Meilenstein für Europa

Panter bezeichnete das Werk als wichtigen Baustein des European Chips Act. Mit der neuen Fabrik werde die Versorgungssicherheit gestärkt und die technologische Souveränität Europas ausgebaut, sagte der Minister. Die Smart Power Fab sei die modernste und flexibelste Halbleiterfabrik der Welt und könne besonders gefragte Chips für die Stromsteuerung und integrierte Schaltungen herstellen und direkt testen./djj/DP/zb

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