Sachverständige für Rechtsanspruch auf soziale Kontakte für Kinder

BERLIN (dpa-AFX) - Als Lehre aus den Folgen der Corona-Pandemie hat die Präsidentin des Wissenschaftszentrums Berlin für Sozialforschung (WZB), Jutta Allmendinger, einen Rechtsanspruch auf soziale Kontakte für Kinder gefordert. Es gebe starke Evidenzen, was Schulschließungen mit Kindern machten, sagte Allmendinger bei der Vorstellung des Gutachtens zur Evaluierung der Corona-Auflagen am Freitag in Berlin. Es gebe also Gewissheiten über psychische Auswirkungen. Folglich sei "so etwas wie ein Rechtsanspruch auf ein Mindestmaß an sozialen Kontakten" nötig. Allmendinger stellte weiter heraus, dass es auch in den Familien insgesamt negative Auswirkungen durch Schulschließungen gegeben habe - etwa einen "Rückfall in alte Geschlechterrollen" und ein "unglaubliches Ausmaß an mentaler Erschöpfung"./bw/sam/DP/jha