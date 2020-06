Sachverständigenrat warnt vor voreiliger Rückkehr zur Schuldenbremse

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Die Wirtschaftsweisen warnen vor einer verfrühten Rückführung der Staatsschulden und der Wiedereinhaltung der Schuldenbremse. Die durch die Corona-Pandemie ausgelöste wirtschaftliche Krise sei schwer und bedürfe daher hoher staatlicher Ausgaben, erklärte der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung (SVR) am Dienstag.

"Jetzt steht keine Konsolidierung an. Wir sind in der Situation, die sich jetzt wirtschaftspolitisch stellt, gefordert, eine aktive Finanzpolitik zu betreiben", erklärte der Vorsitzende des Sachverständigenrates, Lars Feld, bei der Vorstellung des neuen Gutachtens der sogenannten Wirtschaftsweisen. Es wäre "sicher finanzpolitisch sehr problematisch, im kommenden Jahr 2021 schon über die Konsolidierung nachzudenken".

Zuvor hatte Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) in Aussicht gestellt, dass die Schuldenbremse möglicherweise bei guter wirtschaftlicher Entwicklung bereits im Jahr 2022 oder 2023 wieder eingehalten werden könne. Die Schuldenbremse ist wegen der Corona-Pandemie aktuell ausgesetzt.

Laut Grundgesetz darf der Bund höchstens neue Schulden in Höhe von 0,35 Prozent des Bruttoinlandsproduktes aufnehmen. Die Bundesregierung plant für dieses Jahr jedoch wegen der coronabedingten Mehrausgaben eine Rekordsumme von 218,5 Milliarden Euro an neuen Krediten.

"Wenn die Bundesregierung Zahlen wie 2022/2023 nennt, dann freuen wir uns darüber, wenn sie so weit gehen möchte", so Feld mit Blick auf Scholz. Aber der Sachverständigenrat sei vorsichtig, was die mittelfristige Entwicklung angehe.

Diskussion um Steuererhöhung ist Schlag mit Hammer

Auch das Mitglied im Sachverständigenrat Veronika Grimm schloss sich der Meinung an und forderte eine aktive Fiskalpolitik der Bundesregierung. "Aus meiner Sicht ist es nicht sinnvoll, aktuell schon sehr zeitnah über Konsolidierung, vor allen Dingen nicht über zusätzliche Belastungen zu reden", sagte Grimm. "Es ist ja auch wichtig, Wachstum und ein Wachstumsklima zu erzeugen."

Volker Wieland, ebenfalls Mitglied im Sachverständigenrat, warnte vor voreiligen Diskussionen zu Finanzierung der Corona-Hilfspakete. "Fatal wäre es natürlich, jetzt schon von Steuererhöhungen zu reden oder jetzt zu sagen, wir müssen eine Reichensteuer oder zusätzliche Solidaritätszuschläge einführen", so Weiland. "Damit wird man natürlich der Erholung, auf die wir jetzt hoffen, direkt einen Schlag mit dem Hammer verpassen".

Grundsätzlich stellte sich der Sachverständigenrat mehrheitlich hinter die Schuldenbremse. Die Bundesregierung plant ein Konjunkturpaket im Umfang von 130 Milliarden Euro für dieses und nächstes Jahr. Auch sind weitere Schutzmaßnahmen und Soforthilfen im Umfang von hunderten von Milliarden Euro für Unternehmen und Selbständige auf den Weg gebracht worden, um die Menschen und die Unternehmen bei den negativen Folgen des coronabedingten Lockdowns finanziell zu unterstützen.

Kontakt zur Autorin: andrea.thomas@wsj.com

DJG/aat/apo

(END) Dow Jones Newswires

June 23, 2020 07:57 ET (11:57 GMT)