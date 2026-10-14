SADAMATSU hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

14.10.26 06:35 Uhr

SADAMATSU hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 13.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.08.2026 abgelaufen war.

Das EPS belief sich auf 25,67 JPY gegenüber 16,46 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz wurde auf 2,83 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,53 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 31,70 JPY beziffert. Im Jahr zuvor waren 49,48 JPY je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahr hat SADAMATSU in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 9,71 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 10,32 Milliarden JPY im Vergleich zu 9,40 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.net