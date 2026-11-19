Sadot Group: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Sadot Group hat sich am 16.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.
Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 2,29 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -348,400 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 4,4 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 1431,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,3 Millionen USD in den Büchern standen.
Redaktion Finanzen.net
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