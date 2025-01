Safe-Index misst Optimismus in Deutschlands Chefetagen

Von Hans Bentzien

DOW JONES--Der Frankfurter Forscher Alexander Hillert hat ein monatliches Barometer zur Stimmungslage in den Führungsetagen von Unternehmen entwickelt, die in den Börsenindizes der DAX-Familie notiert sind. Der Safe Manager Sentiment Index zeigt an, wie optimistisch oder pessimistisch Vorstände und Finanzverantwortliche von Unternehmen sind. Er beruht auf der Analyse von Berichten und Konferenztranskripten der Unternehmen, gibt Einblick in die aktuelle Investitionsbereitschaft der Führungsetage und erlaubt Rückschlüsse auf mittel- und langfristige Trends bei Aktienrenditen. Hillert ist Professor für Finanzen und Data Science bei Safe. Safe (Sustainable Architecture for Finance in Europe) ist ein Leibnitz-Institut.

Der Wert des Safe Manager Sentiment Index basiert auf dem Verhältnis zwischen negativen Wörtern wie "Abbau" und "schwerwiegend" und positiven Wörtern wie "Zuwachs" und "profitabel" in den Texten der letzten drei Monate. Die Wörter werden nach wissenschaftlich etablierten Wortlisten als positiv oder negativ eingeordnet. Die Textanalysemethodik filtert den "Netto-Optimismus" aus den aktuellen Manager-Äußerungen heraus.

Die Konzeption des Safe-Index zur Manager-Stimmung basiert auf einer Studie, die 2019 im renommierten Journal of Financial Economics veröffentlicht wurde (Jiang et al. 2019). Die Ergebnisse der Studie zeigen, dass optimistische Aussagen in US-Unternehmensberichten und Analystenkonferenzen kurzfristig mit höheren Investitionen, jedoch langfristig mit geringeren Aktienrenditen und Gewinnen verbunden sind.

Im Januar ist der Index leicht negativ. "Die Führungskräfte der Unternehmen äußern sich im Durchschnitt verhalten pessimistisch, zeigen sich damit aber optimistischer, als man das angesichts der wirtschaftlichen Gesamtlage in Deutschland erwarten könnte", kommentierte Florian Heider, Wissenschaftlicher Direktor von Safe.

