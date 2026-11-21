Safe Lane Gaming Registered B vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
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Safe Lane Gaming Registered B hat am 20.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,03 SEK vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -4,700 SEK erwirtschaftet worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,5 Millionen SEK – das entspricht einem Minus von 4,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,6 Millionen SEK in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion Finanzen.net
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