Safe Lane Gaming Registered B hat am 20.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,03 SEK vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -4,700 SEK erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,5 Millionen SEK – das entspricht einem Minus von 4,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,6 Millionen SEK in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion Finanzen.net