SAFRAN-Aktie: Experten empfehlen SAFRAN im Oktober mehrheitlich zum Kauf
Das sind die Analysten-Einschätzungen der SAFRAN-Aktie im vergangenen Monat.
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12 Analysten haben im vergangenen Monat ihre Analyse zur SAFRAN-Aktie veröffentlicht.
9 Experten raten die SAFRAN-Aktie zu kaufen, 3 Experten empfehlen, die Aktie zu halten.
Im Durchschnitt sehen die Analysten für SAFRAN ein Kursziel von 373,58 EUR. Dies bedeutet einen Anstieg von 94,58 EUR gegenüber dem aktuellen PAR-Kurs von 279,00 EUR.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DZ BANK
|-
|-
|29.10.2026
|Goldman Sachs Group Inc.
|360,00 EUR
|29,03
|28.10.2026
|Deutsche Bank AG
|350,00 EUR
|25,45
|26.10.2026
|Jefferies & Company Inc.
|300,00 EUR
|7,53
|26.10.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|410,00 EUR
|46,95
|26.10.2026
|Barclays Capital
|350,00 EUR
|25,45
|26.10.2026
|RBC Capital Markets
|375,00 EUR
|34,41
|26.10.2026
|Jefferies & Company Inc.
|340,00 EUR
|21,86
|23.10.2026
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|400,00 EUR
|43,37
|23.10.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|460,00 EUR
|64,87
|23.10.2026
|RBC Capital Markets
|400,00 EUR
|43,37
|23.10.2026
|Jefferies & Company Inc.
|340,00 EUR
|21,86
|09.10.2026
|Deutsche Bank AG
|398,00 EUR
|42,65
|08.10.2026
Redaktion Finanzen.net
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Bildquellen: Thomas Garza / Turbomeca / Safran