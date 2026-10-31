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SAFRAN-Aktie: Experten empfehlen SAFRAN im Oktober mehrheitlich zum Kauf

SAFRAN-Aktie: Experten empfehlen SAFRAN im Oktober mehrheitlich zum Kauf

Das sind die Analysten-Einschätzungen der SAFRAN-Aktie im vergangenen Monat.

Werte in diesem Artikel
Aktien
SAFRAN S.A.
274.80 EUR -6.50 EUR -2.31 %
Charts | News | Analysen

12 Analysten haben im vergangenen Monat ihre Analyse zur SAFRAN-Aktie veröffentlicht.

9 Experten raten die SAFRAN-Aktie zu kaufen, 3 Experten empfehlen, die Aktie zu halten.

Im Durchschnitt sehen die Analysten für SAFRAN ein Kursziel von 373,58 EUR. Dies bedeutet einen Anstieg von 94,58 EUR gegenüber dem aktuellen PAR-Kurs von 279,00 EUR.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
DZ BANK--29.10.2026
Goldman Sachs Group Inc.360,00 EUR29,0328.10.2026
Deutsche Bank AG350,00 EUR25,4526.10.2026
Jefferies & Company Inc.300,00 EUR7,5326.10.2026
JP Morgan Chase & Co.410,00 EUR46,9526.10.2026
Barclays Capital350,00 EUR25,4526.10.2026
RBC Capital Markets375,00 EUR34,4126.10.2026
Jefferies & Company Inc.340,00 EUR21,8623.10.2026
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)400,00 EUR43,3723.10.2026
JP Morgan Chase & Co.460,00 EUR64,8723.10.2026
RBC Capital Markets400,00 EUR43,3723.10.2026
Jefferies & Company Inc.340,00 EUR21,8609.10.2026
Deutsche Bank AG398,00 EUR42,6508.10.2026

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Thomas Garza / Turbomeca / Safran

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Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für SAFRAN nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
29.10.26 SAFRAN Kaufen DZ BANK
28.10.26 SAFRAN Buy Goldman Sachs Group Inc.
26.10.26 SAFRAN Buy Deutsche Bank AG
26.10.26 SAFRAN Hold Jefferies & Company Inc.
26.10.26 SAFRAN Overweight JP Morgan Chase & Co.

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