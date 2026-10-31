SAFRAN-Aktie: Experten empfehlen SAFRAN im Oktober mehrheitlich zum Kauf

Aktie unter der Lupe

31.10.26 18:00 Uhr

Das sind die Analysten-Einschätzungen der SAFRAN-Aktie im vergangenen Monat.

Im Durchschnitt sehen die Analysten für SAFRAN ein Kursziel von 373,58 EUR. Dies bedeutet einen Anstieg von 94,58 EUR gegenüber dem aktuellen PAR-Kurs von 279,00 EUR.

9 Experten raten die SAFRAN-Aktie zu kaufen, 3 Experten empfehlen, die Aktie zu halten.

12 Analysten haben im vergangenen Monat ihre Analyse zur SAFRAN -Aktie veröffentlicht.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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