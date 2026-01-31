DAX24.915 +0,3%Est505.985 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,7700 +6,1%Nas22.691 +0,4%Bitcoin58.173 +4,3%Euro1,1874 ±0,0%Öl67,82 +0,4%Gold5.046 +2,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Siemens 723610 Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 SAP 716460 Amazon 906866 NVIDIA 918422 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Lufthansa 823212 Microsoft 870747 Deutsche Bank 514000 BASF BASF11 DroneShield A2DMAA Allianz 840400 Bayer BAY001
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach Inflationsdaten: US-Börsen im Plus -- DAX geht etwas fester ins Wochenende -- Amazon im Bärenmarkt -- Delivery Hero, pbb, Siemens, RWE, Rivian, Applied Materials, Adyen, Apple, Arista im Fokus
Top News
Quantencomputer vs. Bitcoin: Warum ein Top-Analyst jetzt Alarm schlägt Quantencomputer vs. Bitcoin: Warum ein Top-Analyst jetzt Alarm schlägt
US-Inflationsdaten im Blick: DAX am Freitag auf Richtungssuche - 25.000-Punkte-Marke bleibt hohe Hürde US-Inflationsdaten im Blick: DAX am Freitag auf Richtungssuche - 25.000-Punkte-Marke bleibt hohe Hürde
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Safran investiert mehr als 280 Mio Euro in Fahrgestellwerk in Marokko

13.02.26 18:50 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Airbus SE
193,14 EUR 2,14 EUR 1,12%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
SAFRAN S.A.
331,80 EUR 22,10 EUR 7,14%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Von Joshua Kirby

DOW JONES--Der französische Rüstungskonzern Safran will mehr als 280 Millionen Euro in eine neue Fertigungsstätte in Marokko zum Bau von Flugzeugfahrwerke investieren. Die Fabrik soll am Flughafen von Casablanca in dem nordafrikanischen Land errichtet werden, teilte der Konzern mit. Ziel sei, die Produktionssteigerung des Flugzeugherstellers Airbus beim Modell A320 zu unterstützen. Das Fahrwerkswerk in Casablanca soll 2029 den Betrieb aufnehmen und mit Strom aus erneuerbaren Quellen betrieben werden.

Wer­bung

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/cbr/cln

(END) Dow Jones Newswires

February 13, 2026 12:51 ET (17:51 GMT)

Ausgewählte Hebelprodukte auf Airbus

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Airbus

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu SAFRAN S.A.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu SAFRAN S.A.

DatumRatingAnalyst
11:51SAFRAN OutperformBernstein Research
11:06SAFRAN NeutralUBS AG
09:41SAFRAN BuyGoldman Sachs Group Inc.
09:11SAFRAN BuyJefferies & Company Inc.
09:11SAFRAN OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
11:51SAFRAN OutperformBernstein Research
09:41SAFRAN BuyGoldman Sachs Group Inc.
09:11SAFRAN BuyJefferies & Company Inc.
09:11SAFRAN OutperformRBC Capital Markets
30.01.2026SAFRAN BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
11:06SAFRAN NeutralUBS AG
09.01.2026SAFRAN NeutralUBS AG
29.10.2025SAFRAN NeutralUBS AG
04.09.2025SAFRAN NeutralUBS AG
14.08.2025SAFRAN NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
29.04.2022SAFRAN UnderperformJefferies & Company Inc.
21.03.2022SAFRAN UnderperformJefferies & Company Inc.
24.02.2022SAFRAN UnderperformJefferies & Company Inc.
08.02.2022SAFRAN UnderperformJefferies & Company Inc.
27.02.2020SAFRAN UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für SAFRAN S.A. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen