Safran investiert mehr als 280 Mio Euro in Fahrgestellwerk in Marokko

DOW JONES--Der französische Rüstungskonzern Safran will mehr als 280 Millionen Euro in eine neue Fertigungsstätte in Marokko zum Bau von Flugzeugfahrwerke investieren. Die Fabrik soll am Flughafen von Casablanca in dem nordafrikanischen Land errichtet werden, teilte der Konzern mit. Ziel sei, die Produktionssteigerung des Flugzeugherstellers Airbus beim Modell A320 zu unterstützen. Das Fahrwerkswerk in Casablanca soll 2029 den Betrieb aufnehmen und mit Strom aus erneuerbaren Quellen betrieben werden.

