Sagility India: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
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Sagility India stellte am 22.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,61 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Sagility India ein EPS von 0,530 INR je Aktie vermeldet.
Im abgelaufenen Quartal hat Sagility India 20,32 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 22,53 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 16,58 Milliarden INR erwirtschaftet worden.
Analysten hatten für das Jahresviertel einen Gewinn je Aktie von 0,604 INR prognostiziert, während sie den Umsatz bei 20,47 Milliarden INR gesehen hatten.
Redaktion finanzen.net
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