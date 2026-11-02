Sah Polymers öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

02.11.26 06:35 Uhr

Sah Polymers ließ sich am 30.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Sah Polymers die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 1,51 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Sah Polymers 0,400 INR je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 3,54 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 345,2 Millionen INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 357,5 Millionen INR ausgewiesen.

Redaktion Finanzen.net