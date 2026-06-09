SailPoint hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
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SailPoint lud am 09.06.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.04.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,13 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,420 USD erwirtschaftet worden.
Der Umsatz lag bei 280,1 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 21,55 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 230,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.net
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