Saint-Gobain-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats
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Die Saint-Gobain-Aktie wurde im Oktober 2026 von 16 Analysten analysiert.
8 Experten sehen das Papier als Kauf, 6 Analysten stufen die Anteilsscheine von Saint-Gobain mit Halten ein, 2 Analysten halten die Saint-Gobain-Aktie für einen Verkauf.
Im Durchschnitt sehen die Analysten für Saint-Gobain ein Kursziel von 94,28 EUR. Dies bedeutet einen Anstieg von 26,10 EUR gegenüber dem aktuellen PAR-Kurs von 68,18 EUR.
Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Buy.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|UBS AG
|65,00 EUR
|-4,66
|28.10.2026
|RBC Capital Markets
|82,00 EUR
|20,27
|28.10.2026
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|85,00 EUR
|24,67
|28.10.2026
|Deutsche Bank AG
|80,00 EUR
|17,34
|28.10.2026
|Goldman Sachs Group Inc.
|76,00 EUR
|11,47
|28.10.2026
|Jefferies & Company Inc.
|132,60 EUR
|94,49
|28.10.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|93,00 EUR
|36,40
|28.10.2026
|Jefferies & Company Inc.
|132,60 EUR
|94,49
|22.10.2026
|Deutsche Bank AG
|80,00 EUR
|17,34
|20.10.2026
|Jefferies & Company Inc.
|132,60 EUR
|94,49
|16.10.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|95,00 EUR
|39,34
|14.10.2026
|RBC Capital Markets
|80,00 EUR
|17,34
|09.10.2026
|Deutsche Bank AG
|82,00 EUR
|20,27
|08.10.2026
|UBS AG
|65,00 EUR
|-4,66
|06.10.2026
|Jefferies & Company Inc.
|132,60 EUR
|94,49
|02.10.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|95,00 EUR
|39,34
|01.10.2026
Redaktion Finanzen.net
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