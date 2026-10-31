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Saint-Gobain-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats

Werte in diesem Artikel
Aktien
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)
67.38 EUR -0.76 EUR -1.12 %
Charts | News | Analysen

Die Saint-Gobain-Aktie wurde im Oktober 2026 von 16 Analysten analysiert.

8 Experten sehen das Papier als Kauf, 6 Analysten stufen die Anteilsscheine von Saint-Gobain mit Halten ein, 2 Analysten halten die Saint-Gobain-Aktie für einen Verkauf.

Im Durchschnitt sehen die Analysten für Saint-Gobain ein Kursziel von 94,28 EUR. Dies bedeutet einen Anstieg von 26,10 EUR gegenüber dem aktuellen PAR-Kurs von 68,18 EUR.

Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Buy.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
UBS AG65,00 EUR-4,6628.10.2026
RBC Capital Markets82,00 EUR20,2728.10.2026
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)85,00 EUR24,6728.10.2026
Deutsche Bank AG80,00 EUR17,3428.10.2026
Goldman Sachs Group Inc.76,00 EUR11,4728.10.2026
Jefferies & Company Inc.132,60 EUR94,4928.10.2026
JP Morgan Chase & Co.93,00 EUR36,4028.10.2026
Jefferies & Company Inc.132,60 EUR94,4922.10.2026
Deutsche Bank AG80,00 EUR17,3420.10.2026
Jefferies & Company Inc.132,60 EUR94,4916.10.2026
JP Morgan Chase & Co.95,00 EUR39,3414.10.2026
RBC Capital Markets80,00 EUR17,3409.10.2026
Deutsche Bank AG82,00 EUR20,2708.10.2026
UBS AG65,00 EUR-4,6606.10.2026
Jefferies & Company Inc.132,60 EUR94,4902.10.2026
JP Morgan Chase & Co.95,00 EUR39,3401.10.2026

Redaktion Finanzen.net

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Saint-Gobain Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Saint-Gobain nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
28.10.26 Saint-Gobain Sell UBS AG
28.10.26 Saint-Gobain Sector Perform RBC Capital Markets
28.10.26 Saint-Gobain Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
28.10.26 Saint-Gobain Hold Deutsche Bank AG
28.10.26 Saint-Gobain Neutral Goldman Sachs Group Inc.

Information

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