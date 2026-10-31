Saint-Gobain-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats

31.10.26 18:00 Uhr

Im Durchschnitt sehen die Analysten für Saint-Gobain ein Kursziel von 94,28 EUR. Dies bedeutet einen Anstieg von 26,10 EUR gegenüber dem aktuellen PAR-Kurs von 68,18 EUR.

8 Experten sehen das Papier als Kauf, 6 Analysten stufen die Anteilsscheine von Saint-Gobain mit Halten ein, 2 Analysten halten die Saint-Gobain-Aktie für einen Verkauf.

Die Saint-Gobain -Aktie wurde im Oktober 2026 von 16 Analysten analysiert.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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