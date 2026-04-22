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Saint-Gobain startet mit weniger Umsatz ins Jahr

23.04.26 18:44 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)
77,54 EUR 0,76 EUR 0,99%
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COURBEVOIE (dpa-AFX) - Der französische Baustoffkonzern Saint Gobain (Saint-Gobain) muss im ersten Quartal einen Umsatzrückgang hinnehmen. Der Erlös sei um 4,9 Prozent auf 11,14 Milliarden Euro gesunken, teilte der im EuroStoxx 50 notierte Konzern am Donnerstagabend in Courbevoie mit. Auf vergleichbarer Basis ergab sich ein Minus von 2,3 Prozent.

Besonders schwach war das Geschäft auch wechselkursbedingt im Raum Americas. In Nordamerika dürfte sich die Marktschwäche im ersten Halbjahr fortsetzen, hieß es weiter. In der zweiten Jahreshälfte sei aufgrund einer günstigeren Vergleichsbasis dort eine allmähliche Verbesserung zu erwarten.

Insgesamt rechnet der Konzern im laufenden Jahr weiterhin mit einer operativen Marge von mehr als 15 Prozent. Am Markt wird im Schnitt weniger erwartet./jha/tih

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07.04.2026Saint-Gobain OverweightBarclays Capital
30.03.2026Saint-Gobain OverweightJP Morgan Chase & Co.
30.03.2026Saint-Gobain BuyJefferies & Company Inc.
19.03.2026Saint-Gobain OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
31.03.2026Saint-Gobain NeutralGoldman Sachs Group Inc.
02.03.2026Saint-Gobain HoldDeutsche Bank AG
27.02.2026Saint-Gobain Sector PerformRBC Capital Markets
15.01.2026Saint-Gobain Market-PerformBernstein Research
12.01.2026Saint-Gobain HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
02.04.2026Saint-Gobain SellUBS AG
04.03.2026Saint-Gobain SellUBS AG
03.03.2026Saint-Gobain SellUBS AG
17.02.2026Saint-Gobain SellUBS AG
08.01.2026Saint-Gobain SellUBS AG

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