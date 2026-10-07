Sakata Seed hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Sakata Seed hat am 06.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 53,03 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Sakata Seed 84,09 JPY je Aktie erwirtschaftet.
Im abgelaufenen Quartal hat Sakata Seed 24,67 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 7,24 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 23,01 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.net
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