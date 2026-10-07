SALA stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

07.10.26 06:35 Uhr

SALA ließ sich am 06.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat SALA die Bilanz zum am 31.08.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es stand ein EPS von 11,64 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei SALA noch ein Gewinn pro Aktie von 15,32 JPY in den Büchern gestanden.

SALA hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 63,79 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 14,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 55,67 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.net