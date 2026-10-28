Salam International Investment verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

28.10.26 06:35 Uhr

Salam International Investment lud am 25.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde mit 0,02 QAR ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,020 QAR, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Salam International Investment in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 10,59 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 427,8 Millionen QAR. Im Vorjahresviertel waren 478,5 Millionen QAR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.net