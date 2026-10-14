Sales for the third quarter 2026
Werte in diesem Artikel
|
Bossard Holding AG / Key word(s): Quarter Results
Werbung
Dear Sir or Madam,
Enclosed you find the ad hoc announcement pursuant to Art. 53 LR of Bossard Holding AG of October 14, 2026.
Further information is available on www.bossard.com – Investor Relations.
Werbung
If you would like to unsubscribe from the mailing list, please click here: Unsubscribe
Yours sincerely,
Bossard Holding AG
Tel.: +41 41 749 65 86
Werbung
End of Inside Information
|Language:
|English
|Company:
|Bossard Holding AG
|Steinhauserstrasse 70
|6301 Zug
|Switzerland
|Phone:
|+41 41 749 65 86
|Fax:
|+41 41 749 6021
|E-mail:
|investor@bossard.com
|Internet:
|www.bossard.com
|ISIN:
|CH0238627142
|Listed:
|SIX Swiss Exchange
|EQS News ID:
|2415314
|End of Announcement
|EQS News Service
|
2415314 14-Oct-2026 CET/CEST
Ausgewählte Hebelprodukte auf Bossard
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Bossard
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen