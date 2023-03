Salesforce Aktie News: Dow Jones Aktie Salesforce am Nachmittag stark gefragt

Aktien in diesem Artikel Salesforce 176,10 EUR

Um 03:58 Uhr ging es für das Salesforce-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 14,6 Prozent auf 176,98 EUR. Die Salesforce-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 183,92 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 179,62 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 21.463 Salesforce-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 04.04.2022 bei 200,55 EUR. Mit einem Zuwachs von 11,75 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 16.12.2022 Kursverluste bis auf 119,94 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Salesforce-Aktie liegt somit 47,56 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 212,63 USD für die Salesforce-Aktie.

Am 01.12.2022 äußerte sich Salesforce zu den Kennzahlen des am 31.10.2022 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,40 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,27 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Salesforce in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14,19 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 7.837,00 USD im Vergleich zu 6.863,00 USD im Vorjahresquartal.

Am 30.05.2023 werden die Q1 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Von Analysten wird erwartet, dass Salesforce im Jahr 2024 6,03 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

