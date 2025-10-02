Salesforce Aktie News: Dow Jones Aktie Salesforce tendiert am Donnerstagabend fester

Aktie im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagabend der Anteilsschein von Salesforce. Die Salesforce-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,4 Prozent auf 238,88 USD.

Das Papier von Salesforce konnte um 20:07 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 1,4 Prozent auf 238,88 USD. Der Kurs der Salesforce-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 239,40 USD zu. Den New York-Handel startete das Papier bei 235,13 USD. Zuletzt wurden via New York 582.029 Salesforce-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 05.12.2024 auf bis zu 369,00 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 54,47 Prozent könnte die Salesforce-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 13.08.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 226,50 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 5,18 Prozent könnte die Salesforce-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gehen davon aus, dass Salesforce-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,825 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Salesforce 1,60 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel der Salesforce-Aktie wird bei 332,00 USD angegeben.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Salesforce am 03.09.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,96 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,47 USD erwirtschaftet worden. Im abgelaufenen Quartal hat Salesforce 10,24 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 9,77 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 9,33 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Am 26.11.2025 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Salesforce ein EPS in Höhe von 11,38 USD in den Büchern stehen haben wird.

