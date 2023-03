Salesforce Aktie News: Dow Jones Aktie Salesforce verbilligt sich am Freitagvormittag

Aktien in diesem Artikel Salesforce 176,00 EUR

-0,06% Charts

News

Analysen

Der Salesforce-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:04 Uhr verlor das Papier 1,2 Prozent auf 175,12 EUR. Die Salesforce-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 175,12 EUR ab. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 175,12 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 50 Salesforce-Aktien.

Am 04.04.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 200,55 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 12,68 Prozent könnte die Salesforce-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 16.12.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 119,94 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 46,01 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Salesforce-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Salesforce-Aktie bei 213,88 USD.

Die Bilanz zum am 31.01.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Salesforce am 01.03.2023. Das EPS lag bei 1,68 USD. Im letzten Jahr hatte Salesforce einen Gewinn von 0,84 USD je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite standen 8.384,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 7.326,00 USD umgesetzt.

Salesforce dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2024 voraussichtlich am 30.05.2023 präsentieren.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Salesforce ein EPS in Höhe von 6,92 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Salesforce-Aktie

Salesforce-Aktie an der NYSE mit Kursfeuerwerk: Salesforce übertrifft Erwartungen und kauft Aktien zurück

US-Index setzt auf Burggraben-Aktien - und schlägt damit den breiten Markt

"NFT Paris" 2023: Hotspot für die Kryptobranche

Ausgewählte Hebelprodukte auf Salesforce Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Salesforce Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Salesforce

Bildquellen: laviana / Shutterstock.com