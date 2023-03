Salesforce Aktie News: Dow Jones Aktie Salesforce am Freitagnachmittag mit Aufschlag

Aktien in diesem Artikel Salesforce 175,10 EUR

-0,57% Charts

News

Analysen

Im New York-Handel gewannen die Salesforce-Papiere um 15:52 Uhr 0,9 Prozent. Die Salesforce-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 189,75 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 188,07 USD. Bisher wurden via New York 318.938 Salesforce-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 222,13 USD erreichte der Titel am 30.03.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 15,21 Prozent über dem aktuellen Kurs der Salesforce-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 23.12.2022 Kursverluste bis auf 126,34 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 49,07 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 213,88 USD aus.

Am 01.03.2023 äußerte sich Salesforce zu den Kennzahlen des am 31.01.2023 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,68 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,84 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 8.384,00 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 7.326,00 USD umgesetzt worden waren.

Am 30.05.2023 werden die Q1 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 6,99 USD je Aktie in den Salesforce-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Salesforce-Aktie

Salesforce-Aktie an der NYSE mit Kursfeuerwerk: Salesforce übertrifft Erwartungen und kauft Aktien zurück

US-Index setzt auf Burggraben-Aktien - und schlägt damit den breiten Markt

"NFT Paris" 2023: Hotspot für die Kryptobranche

Ausgewählte Hebelprodukte auf Salesforce Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Salesforce Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Salesforce

Bildquellen: ESB Professional / Shutterstock.com