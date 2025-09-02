Salesforce Aktie News: Dow Jones Aktie Salesforce am Mittwochnachmittag mit positiven Vorzeichen

Aktienentwicklung

Die Aktie von Salesforce zählt am Mittwochnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt wies die Salesforce-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 253,53 USD nach oben.

Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der New York-Sitzung 0,3 Prozent auf 253,53 USD zu. Bei 256,49 USD erreichte die Salesforce-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den Handelstag beging das Papier bei 254,65 USD. Bisher wurden via New York 268.628 Salesforce-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 05.12.2024 erreichte der Anteilsschein mit 369,00 USD ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Salesforce-Aktie derzeit noch 45,54 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 13.08.2025 bei 226,50 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 10,66 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Salesforce-Aktie.

Salesforce-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 1,60 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,824 USD aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 335,00 USD.

Salesforce ließ sich am 28.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.04.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,59 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,47 USD je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 9,83 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Salesforce 9,33 Mrd. USD umgesetzt.

Die Salesforce-Bilanz für Q3 2026 wird am 26.11.2025 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Salesforce einen Gewinn von 11,32 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

