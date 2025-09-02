DAX23.595 +0,5%ESt505.325 +0,6%Top 10 Crypto15,80 -0,2%Dow45.059 -0,5%Nas21.403 +0,6%Bitcoin96.040 +0,5%Euro1,1659 +0,1%Öl67,47 -2,3%Gold3.564 +0,9%
Profil
Notierung im Blick

Salesforce Aktie News: Dow Jones Aktie Salesforce legt am Abend zu

03.09.25 20:24 Uhr
Salesforce Aktie News: Dow Jones Aktie Salesforce legt am Abend zu

Die Aktie von Salesforce gehört am Mittwochabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 0,5 Prozent auf 254,24 USD zu.

Um 20:08 Uhr konnte die Aktie von Salesforce zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,5 Prozent auf 254,24 USD. Kurzfristig markierte die Salesforce-Aktie bei 256,49 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 254,65 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 880.714 Salesforce-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.12.2024 bei 369,00 USD. Mit einem Zuwachs von 45,14 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 13.08.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 226,50 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Salesforce-Aktie mit einem Verlust von 10,91 Prozent wieder erreichen.

Nachdem Salesforce seine Aktionäre 2025 mit 1,60 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,824 USD je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 335,00 USD je Salesforce-Aktie an.

Salesforce ließ sich am 28.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.04.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,59 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,47 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 9,83 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 9,33 Mrd. USD umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Salesforce am 26.11.2025 vorlegen.

Experten taxieren den Salesforce-Gewinn für das Jahr 2026 auf 11,32 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Salesforce-Aktie

In welche Aktien Starinvestor George Soros im zweiten Quartal 2025 investierte

PepsiCo-Aktie im Fokus: Kann die KI-Offensive dem Aktienkurs wieder auf die Sprünge helfen?

Rückenwind für NVIDIA-Aktie? BofA sieht Trendwende bei KI-Investitionen

In eigener Sache

