Salesforce Aktie News: Dow Jones Aktie Salesforce mit herben Abschlägen am Abend

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Salesforce. Die Salesforce-Aktie rutschte in der New York-Sitzung zuletzt um 5,2 Prozent auf 243,13 USD ab.

Die Aktie verlor um 20:07 Uhr in der New York-Sitzung 5,2 Prozent auf 243,13 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die Salesforce-Aktie bis auf 234,70 USD. Bei 239,00 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 2.703.648 Salesforce-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.12.2024 bei 369,00 USD. 51,77 Prozent Plus fehlen der Salesforce-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 13.08.2025 Kursverluste bis auf 226,50 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Salesforce-Aktie mit einem Verlust von 6,84 Prozent wieder erreichen.

Nach 1,60 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,824 USD je Salesforce-Aktie. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 332,00 USD je Salesforce-Aktie aus.

Am 28.05.2025 hat Salesforce in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.04.2025 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 1,59 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Salesforce 1,47 USD je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite hat Salesforce im vergangenen Quartal 9,83 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5,40 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Salesforce 9,33 Mrd. USD umsetzen können.

Salesforce wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 26.11.2025 vorlegen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 11,32 USD je Aktie in den Salesforce-Büchern.

