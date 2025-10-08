Salesforce Aktie News: Dow Jones Aktie Salesforce am Nachmittag im Minusbereich

Aktie im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Salesforce. Die Salesforce-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 0,9 Prozent auf 237,60 USD ab.

Das Papier von Salesforce befand sich um 15:53 Uhr im Sinkflug und gab im New York-Handel 0,9 Prozent auf 237,60 USD ab. Die Salesforce-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 235,65 USD ab. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 239,74 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 248.642 Salesforce-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.12.2024 bei 369,00 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 55,30 Prozent könnte die Salesforce-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 13.08.2025 (226,50 USD). Abschläge von 4,67 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nach 1,60 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,825 USD je Salesforce-Aktie. Experten gaben als mittleres Kursziel 332,00 USD an.

Salesforce veröffentlichte am 03.09.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,96 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,47 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 9,77 Prozent auf 10,24 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 9,33 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Salesforce am 26.11.2025 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 11,38 USD je Aktie belaufen.

