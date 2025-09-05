Salesforce Aktie News: Dow Jones Aktie Salesforce zeigt sich am Dienstagnachmittag gestärkt

Blick auf Salesforce-Kurs

Die Aktie von Salesforce gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Salesforce legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 0,6 Prozent auf 253,69 USD.

Die Salesforce-Aktie konnte um 15:53 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 253,69 USD. Der Kurs der Salesforce-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 254,56 USD zu. Bei 251,32 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 229.863 Salesforce-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 369,00 USD erreichte der Titel am 05.12.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 45,45 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 13.08.2025 Kursverluste bis auf 226,50 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 10,72 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Analysten bewerten die Salesforce-Aktie im Durchschnitt mit 332,00 USD.

Am 03.09.2025 äußerte sich Salesforce zu den Kennzahlen des am 31.07.2025 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,96 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,47 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 9,77 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 10,24 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 9,33 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 26.11.2025 terminiert.

Experten gehen davon aus, dass Salesforce im Jahr 2029 16,75 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Salesforce-Aktie

In welche Aktien Starinvestor George Soros im zweiten Quartal 2025 investierte

Salesforce-Aktie deutlich tiefer: Umsatz über den Erwartungen - Gewinn bleibt hinter Erwartungen zurück

Ausblick: Salesforce präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel