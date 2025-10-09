DAX24.652 +0,2%Est505.631 -0,3%MSCI World4.337 -0,3%Top 10 Crypto16,92 -2,1%Nas22.990 -0,2%Bitcoin104.700 -1,3%Euro1,1554 -0,6%Öl65,91 -0,3%Gold4.014 -0,6%
Salesforce im Fokus

Salesforce Aktie News: Dow Jones Aktie Salesforce am Donnerstagnachmittag mit Einbußen

09.10.25 16:09 Uhr
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Salesforce. Zuletzt ging es für die Salesforce-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 240,00 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Salesforce
210,70 EUR 6,70 EUR 3,28%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Salesforce befand sich um 15:53 Uhr im Sinkflug und gab im New York-Handel 0,2 Prozent auf 240,00 USD ab. In der Spitze fiel die Salesforce-Aktie bis auf 237,15 USD. Mit einem Wert von 237,80 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 241.522 Salesforce-Aktien gehandelt.

Bei 369,00 USD markierte der Titel am 05.12.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Salesforce-Aktie 53,75 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 13.08.2025 (226,50 USD). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Salesforce-Aktie derzeit noch 5,63 Prozent Luft nach unten.

Salesforce-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 1,60 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,825 USD aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 332,00 USD.

Am 03.09.2025 hat Salesforce in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.07.2025 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,96 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,47 USD je Aktie in den Büchern standen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Salesforce in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,77 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 10,24 Mrd. USD im Vergleich zu 9,33 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 26.11.2025 dürfte Salesforce Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 11,38 USD je Salesforce-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Salesforce-Aktie

