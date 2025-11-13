Salesforce Aktie News: Dow Jones Aktie Salesforce gibt am Abend nach

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Salesforce. Zuletzt fiel die Salesforce-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 2,0 Prozent auf 241,17 USD ab.

Die Aktie notierte um 20:07 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 2,0 Prozent auf 241,17 USD. In der Spitze fiel die Salesforce-Aktie bis auf 240,00 USD. Mit einem Wert von 245,25 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der Salesforce-Aktie belief sich zuletzt auf 363.646 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.12.2024 bei 369,00 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 53,00 Prozent könnte die Salesforce-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 226,50 USD erreichte der Anteilsschein am 13.08.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Salesforce-Aktie mit einem Verlust von 6,08 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 1,60 USD an Salesforce-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,894 USD. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 332,00 USD.

Am 03.09.2025 äußerte sich Salesforce zu den Kennzahlen des am 31.07.2025 ausgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 1,96 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Salesforce noch ein Gewinn pro Aktie von 1,47 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Salesforce im vergangenen Quartal 10,24 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 9,77 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Salesforce 9,33 Mrd. USD umsetzen können.

Am 03.12.2025 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Salesforce veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von Salesforce rechnen Experten am 08.12.2026.

Experten taxieren den Salesforce-Gewinn für das Jahr 2026 auf 11,38 USD je Aktie.

