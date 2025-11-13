DAX24.042 -1,4%Est505.743 -0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,99 -4,7%Nas22.870 -2,3%Bitcoin84.350 -3,7%Euro1,1633 +0,4%Öl62,95 +0,4%Gold4.163 -0,8%
Kursentwicklung im Fokus

13.11.25 20:23 Uhr
Salesforce Aktie News: Dow Jones Aktie Salesforce gibt am Abend nach

13.11.25 20:23 Uhr

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Salesforce. Zuletzt fiel die Salesforce-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 2,0 Prozent auf 241,17 USD ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Salesforce
208,10 EUR -5,40 EUR -2,53%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie notierte um 20:07 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 2,0 Prozent auf 241,17 USD. In der Spitze fiel die Salesforce-Aktie bis auf 240,00 USD. Mit einem Wert von 245,25 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der Salesforce-Aktie belief sich zuletzt auf 363.646 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.12.2024 bei 369,00 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 53,00 Prozent könnte die Salesforce-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 226,50 USD erreichte der Anteilsschein am 13.08.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Salesforce-Aktie mit einem Verlust von 6,08 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 1,60 USD an Salesforce-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,894 USD. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 332,00 USD.

Am 03.09.2025 äußerte sich Salesforce zu den Kennzahlen des am 31.07.2025 ausgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 1,96 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Salesforce noch ein Gewinn pro Aktie von 1,47 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Salesforce im vergangenen Quartal 10,24 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 9,77 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Salesforce 9,33 Mrd. USD umsetzen können.

Am 03.12.2025 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Salesforce veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von Salesforce rechnen Experten am 08.12.2026.

Experten taxieren den Salesforce-Gewinn für das Jahr 2026 auf 11,38 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Salesforce-Aktie

In eigener Sache

Bildquellen: Jirsak / Shutterstock

Nachrichten zu Salesforce

Datum
Analysen zu Salesforce

DatumRatingAnalyst
16.10.2025Salesforce OverweightJP Morgan Chase & Co.
04.09.2025Salesforce OverweightJP Morgan Chase & Co.
04.09.2025Salesforce NeutralUBS AG
29.08.2025Salesforce BuyJefferies & Company Inc.
18.08.2025Salesforce Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
16.10.2025Salesforce OverweightJP Morgan Chase & Co.
04.09.2025Salesforce OverweightJP Morgan Chase & Co.
29.08.2025Salesforce BuyJefferies & Company Inc.
18.08.2025Salesforce BuyJefferies & Company Inc.
30.05.2025Salesforce BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
04.09.2025Salesforce NeutralUBS AG
18.08.2025Salesforce Sector PerformRBC Capital Markets
18.08.2025Salesforce NeutralUBS AG
09.06.2025Salesforce Sector PerformRBC Capital Markets
29.05.2025Salesforce Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
11.01.2023Salesforce UnderperformBernstein Research
19.06.2020Slack SellGoldman Sachs Group Inc.
19.05.2016Salesforce UnderperformBernstein Research
19.11.2015Salesforce UnderperformBernstein Research
19.11.2015Salesforce verkaufenJefferies & Company Inc.

