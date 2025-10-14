Salesforce Aktie News: Dow Jones Aktie Salesforce am Dienstagabend auf rotem Terrain

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Salesforce gehört am Dienstagabend zu den Verlierern des Tages. Die Salesforce-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 2,5 Prozent im Minus bei 242,50 USD.

Die Salesforce-Aktie notierte um 20:07 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 2,5 Prozent auf 242,50 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die Salesforce-Aktie bis auf 241,14 USD. Bei 247,12 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 590.798 Salesforce-Aktien.

Am 05.12.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 369,00 USD an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 52,16 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 13.08.2025 Kursverluste bis auf 226,50 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 6,60 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Salesforce-Aktie.

Im Jahr 2025 erhielten Salesforce-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,60 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,825 USD. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Salesforce-Aktie bei 332,00 USD.

Salesforce ließ sich am 03.09.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.07.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,96 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,47 USD je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 10,24 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Salesforce 9,33 Mrd. USD umgesetzt.

Salesforce wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 26.11.2025 vorlegen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 11,38 USD je Salesforce-Aktie.

