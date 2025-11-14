Salesforce Aktie News: Dow Jones Aktie Salesforce fällt am Nachmittag

Salesforce im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Salesforce. Die Salesforce-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,7 Prozent im Minus bei 238,78 USD.

Die Salesforce-Aktie notierte um 15:52 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 0,7 Prozent auf 238,78 USD. Die Salesforce-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 237,42 USD ab. Mit einem Wert von 238,50 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 143.185 Salesforce-Aktien.

Am 05.12.2024 erreichte der Anteilsschein mit 369,00 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Salesforce-Aktie ist somit 54,54 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 13.08.2025 Kursverluste bis auf 226,50 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Salesforce-Aktie 5,42 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,894 USD. Im Vorjahr hatte Salesforce 1,60 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 332,00 USD.

Die Bilanz zum am 31.07.2025 abgelaufenen Quartal legte Salesforce am 03.09.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,96 USD, nach 1,47 USD im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 9,77 Prozent auf 10,24 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 9,33 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Salesforce am 03.12.2025 präsentieren. Die Veröffentlichung der Salesforce-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 08.12.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Salesforce im Jahr 2026 11,38 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

