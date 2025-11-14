Salesforce Aktie News: Dow Jones Aktie Salesforce tendiert am Freitagabend fester

Aktie im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagabend der Anteilsschein von Salesforce. Die Salesforce-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,9 Prozent im Plus bei 242,66 USD.

Das Papier von Salesforce konnte um 20:08 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 0,9 Prozent auf 242,66 USD. Der Kurs der Salesforce-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 245,15 USD zu. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 238,50 USD. Zuletzt wurden via New York 460.145 Salesforce-Aktien umgesetzt.

Am 05.12.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 369,00 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 52,06 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 13.08.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 226,50 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Salesforce-Aktie 7,13 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Salesforce-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,60 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,894 USD aus. Analysten bewerten die Salesforce-Aktie im Durchschnitt mit 332,00 USD.

Die Bilanz zum am 31.07.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Salesforce am 03.09.2025. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,96 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,47 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 9,77 Prozent auf 10,24 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 9,33 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 03.12.2025 erfolgen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 08.12.2026.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Salesforce ein EPS in Höhe von 11,38 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Salesforce-Aktie

Salesforce-Aktie klettert: Softwarekonzern rechnet wieder mit zweistelligem Wachstum

Neue Konkurrenz für Tesla-Aktie? Mitgründer Tarpenning will mit TELO Trucks den Markt für E-Pickups aufmischen

In welche Aktien Starinvestor George Soros im zweiten Quartal 2025 investierte