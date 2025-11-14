DAX23.877 -0,7%Est505.694 -0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,04 -3,2%Nas22.966 +0,4%Bitcoin82.298 -4,0%Euro1,1621 -0,1%Öl64,38 +2,0%Gold4.091 -1,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Siemens 723610 Siemens Energy ENER6Y DroneShield A2DMAA Allianz 840400 Tesla A1CX3T Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 Lufthansa 823212 Infineon 623100 SAP 716460 Novo Nordisk A3EU6F Bayer BAY001 Highland Critical Minerals A4193E
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Wenig Bewegung an den US-Börsen -- DAX geht tiefer ins Wochenende -- Kryptowährungen brechen ein -- Siemens Energy, Rheinmetall, Allianz, Novo Nordisk, D-Wave, Highland Critical, DroneShield im Fokus
Top News
Goldpreis, Weizenpreis & Co.: Wie sich die Rohstoffkurse am Freitagabend entwickeln Goldpreis, Weizenpreis & Co.: Wie sich die Rohstoffkurse am Freitagabend entwickeln
Suchst Du einen Online Broker, der mehr bietet? Clever und flexibel traden mit finanzen.net ZERO Suchst Du einen Online Broker, der mehr bietet? Clever und flexibel traden mit finanzen.net ZERO
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Aktie im Fokus

Salesforce Aktie News: Dow Jones Aktie Salesforce tendiert am Freitagabend fester

14.11.25 20:23 Uhr
Salesforce Aktie News: Dow Jones Aktie Salesforce tendiert am Freitagabend fester

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagabend der Anteilsschein von Salesforce. Die Salesforce-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,9 Prozent im Plus bei 242,66 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Salesforce
210,10 EUR 2,00 EUR 0,96%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Salesforce konnte um 20:08 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 0,9 Prozent auf 242,66 USD. Der Kurs der Salesforce-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 245,15 USD zu. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 238,50 USD. Zuletzt wurden via New York 460.145 Salesforce-Aktien umgesetzt.

Am 05.12.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 369,00 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 52,06 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 13.08.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 226,50 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Salesforce-Aktie 7,13 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Salesforce-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,60 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,894 USD aus. Analysten bewerten die Salesforce-Aktie im Durchschnitt mit 332,00 USD.

Die Bilanz zum am 31.07.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Salesforce am 03.09.2025. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,96 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,47 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 9,77 Prozent auf 10,24 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 9,33 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 03.12.2025 erfolgen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 08.12.2026.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Salesforce ein EPS in Höhe von 11,38 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Salesforce-Aktie

Salesforce-Aktie klettert: Softwarekonzern rechnet wieder mit zweistelligem Wachstum

Neue Konkurrenz für Tesla-Aktie? Mitgründer Tarpenning will mit TELO Trucks den Markt für E-Pickups aufmischen

In welche Aktien Starinvestor George Soros im zweiten Quartal 2025 investierte

In eigener Sache

Übrigens: Salesforce und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Salesforce

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Salesforce

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Brian A Jackson / Shutterstock.com

Nachrichten zu Salesforce

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Salesforce

DatumRatingAnalyst
16.10.2025Salesforce OverweightJP Morgan Chase & Co.
04.09.2025Salesforce OverweightJP Morgan Chase & Co.
04.09.2025Salesforce NeutralUBS AG
29.08.2025Salesforce BuyJefferies & Company Inc.
18.08.2025Salesforce Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
16.10.2025Salesforce OverweightJP Morgan Chase & Co.
04.09.2025Salesforce OverweightJP Morgan Chase & Co.
29.08.2025Salesforce BuyJefferies & Company Inc.
18.08.2025Salesforce BuyJefferies & Company Inc.
30.05.2025Salesforce BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
04.09.2025Salesforce NeutralUBS AG
18.08.2025Salesforce Sector PerformRBC Capital Markets
18.08.2025Salesforce NeutralUBS AG
09.06.2025Salesforce Sector PerformRBC Capital Markets
29.05.2025Salesforce Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
11.01.2023Salesforce UnderperformBernstein Research
19.06.2020Slack SellGoldman Sachs Group Inc.
19.05.2016Salesforce UnderperformBernstein Research
19.11.2015Salesforce UnderperformBernstein Research
19.11.2015Salesforce verkaufenJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Salesforce nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen