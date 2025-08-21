DAX24.363 +0,3%ESt505.488 +0,5%Top 10 Crypto16,17 +3,2%Dow45.740 +2,1%Nas21.462 +1,7%Bitcoin99.529 +2,8%Euro1,1726 +1,0%Öl67,69 ±0,0%Gold3.373 +1,0%
Notierung im Blick

Salesforce Aktie News: Dow Jones Aktie Salesforce am Freitagnachmittag mit kaum veränderter Tendenz

22.08.25 16:09 Uhr
Salesforce Aktie News: Dow Jones Aktie Salesforce am Freitagnachmittag mit kaum veränderter Tendenz

Ohne große Bewegung zeigt sich am Freitagnachmittag die Aktie von Salesforce. Die Salesforce-Aktie zeigte sich zuletzt im New York-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 245,90 USD an der Tafel.

Salesforce
213,10 EUR 2,90 EUR 1,38%
Mit einem Wert von 245,90 USD bewegte sich die Salesforce-Aktie um 15:53 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Zwischenzeitlich stieg die Salesforce-Aktie sogar auf 246,63 USD. Die Salesforce-Aktie gab in der Spitze bis auf 244,17 USD nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 245,78 USD. Zuletzt wurden via New York 147.058 Salesforce-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 369,00 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.12.2024). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Salesforce-Aktie 50,06 Prozent zulegen. Bei 226,50 USD erreichte der Anteilsschein am 13.08.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Salesforce-Aktie derzeit noch 7,89 Prozent Luft nach unten.

Zuletzt erhielten Salesforce-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,60 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,824 USD aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 335,00 USD.

Salesforce gewährte am 28.05.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.04.2025 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,59 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,56 USD je Aktie generiert. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 7,62 Prozent auf 9,83 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 9,13 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 03.09.2025 dürfte Salesforce Anlegern einen Blick in die Q2 2026-Bilanz gewähren. Am 02.09.2026 wird Salesforce schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2027 präsentieren.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Salesforce-Gewinn in Höhe von 11,32 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

