Salesforce Aktie News: Dow Jones Aktie Salesforce zeigt sich am Montagabend gestärkt

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagabend der Anteilsschein von Salesforce. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,9 Prozent auf 249,20 USD zu.

Die Salesforce-Aktie konnte um 20:07 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,9 Prozent auf 249,20 USD. Zwischenzeitlich stieg die Salesforce-Aktie sogar auf 249,76 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 245,28 USD. Der Tagesumsatz der Salesforce-Aktie belief sich zuletzt auf 511.035 Aktien.

Am 05.12.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 369,00 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 48,07 Prozent Plus fehlen der Salesforce-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 13.08.2025 (226,50 USD). Das 52-Wochen-Tief könnte die Salesforce-Aktie mit einem Verlust von 9,11 Prozent wieder erreichen.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 332,00 USD für die Salesforce-Aktie.

Salesforce veröffentlichte am 03.09.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,96 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,47 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 9,77 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 10,24 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 9,33 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Am 26.11.2025 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Salesforce veröffentlicht werden.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 11,38 USD je Salesforce-Aktie belaufen.

